Ne boste verjeli, kako je pobegnil iz zapora. Šele 24 ur kasneje so ugotovili, da ga ni

V Franciji iščejo zapornika, ki je uspel iz zapora v Lyonu v petek pobegniti v torbi sojetnika, ki so ga po prestani kazni izpustili na prostost. V prepolnem zaporu so šele 24 ur kasneje ugotovili, da ga ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja francoske medije. Po dogodku so uvedli interno preiskavo.

Francoski časnik Le Progres, ki se sklicuje na urad javnega tožilca, je danes poročal, da policija še vedno išče pobeglega zapornika.

Pobegli zapornik je prestajal več zapornih kaznih, osumljen je vpletenosti v dvojni umor. Preiskujejo ga tudi zaradi vpletenosti v organiziran kriminal, še poroča dpa.