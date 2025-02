Ne boste verjeli, kaj vse so na Dolenjskem kradli. Škoda je precejšnja

Policisti PU Novo mesto poročajo o več krajah in vlomih.

Z gradbišča na območju Velike Loke je nekdo ukradel opažne plošče. Izvajalec del ocenjuje, da je oškodovan za 1200 evrov. V Družinski vasi nekdo vlomil v pomožna objekta in odtujil pihalnik za listje, motorno žago, akumulator in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Oškodovanka je brežiške policiste obvestila, da je v zadnjih dveh mesecih neznanec v Gornjem Lenartu vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Velika Cikava v Novem mestu je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Srebrničah je nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz torbice za sedežem odtujil denarnico z dokumenti, denarjem in bančno kartico s priloženo PIN kodo. Storilec je kasneje opravil dvig gotovine na bankomatu. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1600 evrov škode.