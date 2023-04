Ne boste verjeli, kaj vse je zagrešil 25-letni Slovenec: povzročil nesrečo, poškodoval policista, na koncu si je privoščil še tole

25-letnik iz Šentjurja je z neregistriranim vozilom, na katerem je imel nameščeni ukradeni registrski tablici, objestno vozil po območju Celja in Slovenskih Konjic, kjer je povzročil prometno nesrečo. Med prehitevanjem v križišču je namreč trčil v osebno vozilo občanke, ki je pravilno vozila.

V Stranicah je obvozil policijsko blokado in poskušal povoziti policistko, ki je izvajala uradno nalogo. Poškodoval je tudi policijsko vozilo. Z nevarno vožnjo je nadaljeval po avtocesti, do izvoza Celje vzhod, kjer so ga uspeli ustavili, pri čemer je trčil še v eno službeno vozilo in lažje poškodoval policistko in policista.

S policijske postaje Celje so sporočili, da so 25-letnika, ki so ga zaradi nevarne vožnje večkrat obravnavali tudi že v preteklosti, pridržali, v času pridržanja pa je z brcami poškodoval še vrata intervencijskega vozila policije.

Trenutno je v priporu.