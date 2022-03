Ne boste verjeli, kaj so policisti našli v tovornjaku (FOTO)

Prejšnji teden so slovenski policisti odkrili 49-letnika, ki je vozil na tisoče zavojčkov cigaret. Na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo se je pripeljal tovornjakar srbskih registrskih oznak s pripetim priklopnikom. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu dokumentov ugotovili, da prevaža hladilnike, tovor pa je bil namenjen v Francijo. Odredili so temeljito mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili prirejen prostor z več škatlami, v katerih so bili tobačni izdelki. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so mu odvzeli prostost in ga pridržali.

Cigarete. FOTO: PU Novo mesto

Skupaj z delavci Fursa so opravili ogled in ugotovili, da je v vozilu 29.060 zavojčkov cigaret različnih znamk, ki so jih zasegli. Za omenjeno količino so predvidene dajatve v znesku okoli 90.000 evrov.