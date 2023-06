To je na Dolenjskem očitno vroča roba: ne boste verjeli, kaj so odnesli z občine (FOTO)

Verjetno nepridipravi, ki so se lotili podviga in sredi Škocjana vlomili v prostore občine, niso vedeli, da so slovenske lokalne skupnosti v bolj klavrnem finančnem stanju in da gotovine v prostorih občine nimajo. No, to so verjetno spoznali kasneje, po nočnem podvigu, ko so odprli sef, ki so ga odnesli iz pisarne direktorice občinske uprave. 100-kilogramsko gmoto pa so morali, preden so jo naložili v vozilo, še nesti po stopnicah.

A gremo lepo po vrsti. »Klic sem dobil v soboto ponoči, dve minuti do dveh zjutraj, ko so me obvestili o vlomu. S posnetkov nadzornih kamer je razvidno, da so vlomili ob 1 uri in 25 minut, delo pa so zaključili ob 1.45,« je nočno dogajanje časovno opredelil župan občine Škocjan Jože Kapler. Občina je pod videonadzorom in pod tihim alarmom, vlomilcem pa jo je uspelo popihali pred prihodom varnostne službe in policije.

Uničili štiri vrata

Posnetki razkrivajo, da je bila na delu peterica zamaskirancev, ki so imeli v rokah pajserje, torej kovinske vzvode za lažje vlamljanje. »Najprej so vlomili skozi glavna vrata v pritličju, in sicer so jih poškodovali na dveh mestih. Potem so šli po stopnicah in v prvem nadstropju vlomili še v pisarno direktorice občinske uprave, kjer je bil tudi sef, pa še v dve pisarni, pisarna za okolje in prostor pa je bila odklenjena. Po prvih ugotovitvah ni zmanjkalo nič drugega, so pa naredili precejšnjo gmotno škodo. Denarja niso odnesli, saj na občini nimamo gotovine, smo pa imeli v sefu različne pogodbe, na primer pogodbe o zaposlitvah, pa o sofinanciranju in druge papirje,« je povedal župan. Kdo je bil na delu, ne more reči, niti nikogar okriviti, čeprav je sprva pomislil, da bi lahko bili Romi, glede na to, da so imeli v torek zvečer sejo občinskega sveta, na kateri so skoraj dve uri razpravljali o vse bolj pereči in vse težje obvladljivi romski problematiki. V tej občini je namreč že desetina prebivalcev Romov, v šoli pa je delež občutno višji, kar petina otrok je romskih.

Jože Kapler nam je opisal potek dogajanja. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

V tem primeru torej ni mogoče reči, kdo so storilci, vedo pa, katera populacija povzroča škodo v bližnji okolici, o čemer je tekla beseda tudi na nedavni seji občinskega sveta: »Tedensko obravnavamo vlome v čistilno napravo, kjer naredijo škodo že, ko razbijejo vrata. Tu so še požigi kemičnih stranišč, ki so v romskem naselju pri vrtcu, torej pri zabojniku za vzgojo predšolskih otrok. Prav tako uničujejo mrežo okoli čistilne naprave. V Dobravi, ki je le lučaj od romskega naselja Dobruška vas, se zdaj kmetije soočajo s tatvinami iz rastlinjakov.« Kot je povedala tiskovna predstavnica na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik, so policisti in kriminalisti opravili ogled kraja vloma, okoliščine pa še preiskujejo.

Na Dolenjskem so očitno trezorji vroča roba. Pred dobrim letom in pol je ribič pri Šentjerneju v Krki, tam, kjer je voda globoka kakšne tri metre, opazil svetlikajoče se predmete. Potapljači in gasilci so v 'reševalni' akciji na plan potegnili tri razžagane in povsem uničene kovinske sefe. Pred tem so bili sefi ukradeni v trgovinah v Šentjerneju in Kostanjevici, trezor so ukradli tudi s šentjernejske črpalke, a ta očitno ni končal v Krki.