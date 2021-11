Ne boste verjeli, kaj so našli med hišno preiskavo pri 33-letniku (FOTO)

Ljubljanski kriminalisti so v začetku novembra po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišni preiskavi pri 33-letnem Grosupeljčanu. Med preiskavama na dveh naslovih na območju Grosuplja so našli prirejena prostora za pridelavo prepovedane droge in zasegli skupno 291 rastlin konoplje ter opremo in pripomočke za gojenje.

Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedano drogo.

O vseh ugotovitvah bodo po koncu preiskave obvestili pristojno državno tožilstvo v Ljubljani. Dodali so, da osumljenec v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja s tega področja, za tovrstno kaznivo dejanje pa je sicer predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

