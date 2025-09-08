Ne boste verjeli, kaj so mladeniči ponoči izruvali v Strunjanu
V soboto ob 00.15 so v Strunjanu koprski policisti izsledili skupino mladeničev iz Izole, ki je izruvala prometni znak.
Policisti uporabili prisilna sredstva
Na kraju so v času postopka uporabili prisilna sredstva, tako da so dve osebi vklenili. Zaradi ugotovljene kršitve zakona o cestah bodo zoper enega mladoletnika podali obdolžilni predlog, medtem ko so drugemu 18-letniku izdali plačilni nalog.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.