NAD PROMETNI ZNAK

Ne boste verjeli, kaj so mladeniči ponoči izruvali v Strunjanu

Policisti so morali uporabiti prisilna sredstva.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui

M. U.
08.09.2025 ob 19:31
M. U.
08.09.2025 ob 19:31

V soboto ob 00.15 so v Strunjanu koprski policisti izsledili skupino mladeničev iz Izole, ki je izruvala prometni znak.

Policisti uporabili prisilna sredstva

Na kraju so v času postopka uporabili prisilna sredstva, tako da so dve osebi vklenili. Zaradi ugotovljene kršitve zakona o cestah bodo zoper enega mladoletnika podali obdolžilni predlog, medtem ko so drugemu 18-letniku izdali plačilni nalog.

policija mladoletniki Strunjan prisilna sredstva prometni znak

