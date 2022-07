Ne boste verjeli, kaj so med hišnimi preiskavami našli pri mladoletniku (FOTO)

Policisti PP Krško so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja mladoletnega osumljenca v okolici Grosupljega, poroča novomeška policijska uprava. Med hišno preiskavo so našli in zasegli harmoniko, ki je bila v maju 2021 ukradena iz stanovanjske hiše v Površju, 17 nabojev različnega kalibra, 13 tablet, za katere obstaja sum, da vsebujejo prepovedane snovi, in prepovedan pirotehnični izdelek. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine in uvedli hitri postopek zaradi kršitev določil zakona o orožju, zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Harmonika znamke Hohner. FOTO: PP Krško

Harmonika znamke Barber. FOTO: PP Krško

Harmonika znamke Stojs. FOTO: PP Krško

Našli in zasegli so še tri harmonike, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora in obstaja sum, da so ukradene. Policisti PP Krško pozivajo vse, ki bi zasežene predmete prepoznali, da pokličejo na PP Krško na številko 07 4929 400 ali na številko 113.