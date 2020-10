Ne boste verjeli, kaj si je dovolil voznik (39)

V sredo popoldne se je 39-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil z Raven na Koroškem proti Prevaljam, skušal izmakniti kontroli cestnega prometa, ki sta jo izvajala policista PP Ravne na Koroškem.



Ko je voznik opazil policista, je zavil na parkirišče bližnjega gostinskega lokala in poskušal peš pobegniti. Policista sta ga dohitela in ugotovila, da je vozil v času ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki mu ga je izreklo okrajno sodišče v Slovenj Gradcu. Voznik je kazal znake prisotnosti prepovedanih drog, vendar je odklonil tako hitri test na droge kot tudi strokovni pregled.



Tovorno vozilo so zasegli, sodišču pa predlagali odvzem in uničenje vozila, saj je 39-letnik s svojim neodgovornim ravnanjem v cestnem prometu nevaren za druge prometne udeležence. Zaradi prometnih prekrškov so ga v preteklosti že večkrat obravnavali, nazadnje sredi septembra. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog.