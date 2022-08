Ne boste verjeli, kaj se ji je zgodilo pri bankomatu v središču Nove Gorice

V ponedeljek so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o drzni tatvini pred enim od bankomatov v središču Nove Gorice.

Po do zdaj zbranih podatkih je oškodovanka iz bančnega avtomata dvignila nekaj gotovine. Takrat je mimo nje prišel mlajši moški, jo odrinil in ji iz roke izpulil več bankovcev, ki pa so mu takoj zatem padli na tla in se raztrosili. Osumljenec si je na koncu prilastil le enega.

Policisti bodo osumljenca zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine (po določilu 205. člena KZ-1) kazensko ovadili.