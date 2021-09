Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo na štajerski avtocesti

V ponedeljek okoli 7. ure se je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Podmilj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. »Do prometne nesreče je prišlo, ker voznik ni vozil po sredini prometnega pasu in je trčil v vozilo voznice pred njo. Pri tem ni bil nihče poškodovan, voznik pa je po nesreči, ne da bi nudil podatke oškodovanki odpeljal naprej v smeri Ljubljane,« poroča (nelektorirano) PU Ljubljana.



Policisti so voznika izsledili pri Blagovici in ga skušali ustaviti z modrimi lučmi, a jih ni upošteval in je vozil vse do Lukovice. Tam je brez zaviranja trčil v zadnje vozilo v koloni, nastali zaradi razmer v prometu. Pri tem se je lažje poškodoval in je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen, policisti pa vodijo prekrškovni postopek in nadaljujejo preiskavo tudi zaradi nenavadnega obnašanja voznika.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: