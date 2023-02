Ne boste verjeli, kaj je razkrila preiskava: obstajajo foto in video dokazi (FOTO + VIDEO)

Finančna uprava (Furs) je na območju Žalca izvedla finančno preiskavo, pri kateri je bila pri pregledu kmetijskega objekta odkrita in zasežena linija za nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka.

»Zaseženi so bili trije električni industrijski stroji za rezanje listov tobaka v drobno rezan tobak in stroj za pakiranje drobno rezanega tobaka v manjšo potrošniško embalažo. Poleg tega pa tudi 793 kilogramov razrezanih tobačnih listov in 192 kilogramov drobno rezanega tobaka, pakiranega v vrečah za nadaljnjo nezakonito prodajo,« pišejo v poročilu Furs. Pregledali so še osebno vozilo, ki je zapuščalo lokacijo nezakonite proizvodnje, in odkrili še 200 kilogramov drobno rezanega tobaka, namenjenega prodaji na slovenskem črnem trgu.

»Z zasegom trošarinskih izdelkov je bila preprečena utaja v višini najmanj 158.000 evrov (vključena je trošarina in DDV). Hkrati je bilo odkritih in zaseženih več tovornih listov za prevoz tobačnih listov ter gotovina,« zapišejo.

Z nezakonito proizvodnjo sta se ukvarjala tuja državljana, ki so ju z Europolovo mednarodno tiralico tuji organi iskali zaradi kaznivih dejanj. Po končanju postopkov sta bila zato predana policiji v nadaljnji postopek.

Po ocenah naj bi v nezakonito proizvodnji proizvedli vsaj 6600 kilogramov drobno rezanega tobaka, to pa pomeni, da sta s prodajo na črnem trgu utajila okrog milijon evrov trošarin in davka na dodano vrednost.

Zoper storilca je uveden prekrškovni postopek po Zakonu o trošarinah.