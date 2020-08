Nažgan podrl več znakov in torpediral traktor

V četrtek okoli 16.30 se je na cesti od Logaškega polja proti Rovtam zgodila prometna nesreča, ko je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma približno 1,2 promila) izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v več prometnih znakov, nato pa na travniku trčil še v traktor, ki ga je zaradi trčenja prevrnilo na bok.Po do sedaj znanih podatkih policije sta povzročitelj in voznik traktorja lažje poškodovana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.