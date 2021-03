Nazaj v zastoje: ljubljanska obvoznica spet poka po šivih

Po sproščanju epidemioloških ukrepov se je gostota prometa na ljubljanskih vpadnicah v jutranji in popoldanski konici izredno povečala. Vozniki pri vožnji niso pozorni na dogajanje pred sabo, vozijo prehitro in ne vzdržujejo varnostne razdalje, zato tudi ne reagirajo pravočasno, ko se vozilo pred njimi nenadoma ustavi.



Kot so danes sporočili iz PU Ljubljana, so v torek med 15.30 in 18.00 obravnavali štiri prometne nesreče na vzhodni ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti na odseku med Šentjakobom in Domžalami, zaradi katerih je prišlo do večjih zastojev v prometu.



V treh primerih je šlo za trčenje v zadnje vozilo, ki se je ustavilo v koloni, saj povzročitelji vozijo prehitro glede na stanje prometa. V enem primeru je voznik nepravilno zamenjal vozni pas in je trčil v zadnji del spredaj vozečega vozila. »Naj vas mobilni telefoni in drugi moteči elementi v vozilu ali okolici ne zavedejo do te mere, da vaša pozornost ni usmerjena v promet. Že zgolj sekunda nepozornosti lahko pusti hude posledice ali pa je za nekoga tudi usodna,« so še zapisali na policiji, voznike pa pozvali, naj v zastoju vedno ustvarijo tudi reševalni pas.

