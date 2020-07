Navsezgodaj zjutraj z avtom v jarek

Že prvih nekaj ur nedelje se je na slovenskih cestah zgodilo več prometnih nesreč s poškodbami udeležencev.Ob 4.29 se je na cesti Arboretum–Kamnik v občini Kamnik prevrnilo osebno vozilo v jarek. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, namestili pivnike v potok, s tehničnim posegom vozilo dvignili iz jarka, usmerjali promet, nudili pomoč delavcem avtovleke, počistili razlite motorne tekočine ter nudili prvo pomoč v nesreči poškodovani osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Kamnik. Ti so oškodovanca na kraju dokončno oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.Ob 5.25 sta v kraju Gomila pri Kogu v občini Ormož trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, počistili iztekle motorne tekočine, pomagali vlečni službi pri nalaganju vozil ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. Ti so ju nato prepeljali v bolnišnico.Ob 1.42 pa sta v bližini naselja Vrba v občini Žirovnica na avtocesti trčili osebni vozili. Gasilci Gars Jesenice so kraj nesreče protinaletno in protipožarno zavarovali, odklopili akumulatorja vozil ter nudili pomoč delavcem avtovleke pri nalaganju vozil. V nesreči je bila ena oseba poškodovana.Nesreča pred počivališčem Tepanje pa je za nekaj časa zaprla štajersko avtocesto