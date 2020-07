Navsezgodaj bežali iz gorečega stanovanja, eno odpeljal rešilec

Ob 4.04 je v Dragarjevi ulici v občini Domžale zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci CZR Domžale in PGD Ihan so požar pogasili in pregledali preostale prostore v objektu. Ena oseba se je med požarom nadihala dima, zato so jo gasilci oskrbeli in predali ekipi NMP ZD Domžale v oskrbo. Drugi stanovalci so se umaknili iz stavbe. Prav tako jim je uspelo rešiti psa, poroča uprava za zaščito in reševanje.



V nedeljo ob 21.15 pa je v Solkanu v občini Nova Gorica zagorelo v sobi hotela Sabotin. Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica, požar v sobi pogasili, prezračili in pregledali ter posesali in delno počistili preostale prostore hotela. Soba je uničena.