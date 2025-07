Nategnil ga je! Prodajal klimatsko napravo, a ga ogoljufal za 1554 evrov

V ponedeljek so novogoriški policisti prejeli obvestilo o spletni goljufiji v zvezi s prodajo klimatske naprave preko znanega slovenskega spletnega oglasnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec z namenom, da bi sebi ali komu drugemu protipravno pridobil protipravno premoženjsko korist, spravil v zmoto oškodovanca z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin in ga ogoljufal za skupno 1554 evrov.

Goljufija je potekala tako, da je neznanec preko telefonske številke kontaktiral oškodovanca in si z njim dopisoval preko spletne aplikacije. V nadaljevanju mu je poslal e-sporočilo preko aplikacije za komuniciranje z lažno aplikacijo s spletno povezavo, preko katere je oškodovanec dobil povezavo v njegovo spletno banko in kreditne kartice.

Nasvet policije

Policija v zadnjem obdobju ponovno zaznava povečano število problematiko goljufij na spletu, pri čemer so v primerih z visokimi oškodovanji napadene predvsem pravne in fizične osebe. Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank ali npr. tehnična pomoč spletnih ponudnikov ipd. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun. Internet je neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Zato policisti ponovno svetujemo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil (sms sporočila). Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte.