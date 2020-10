Nategi s čudežnimi kamni in odejami

Ponujali so brezplačno cepljenje na domu. FOTO: Voranc Vogel

Čudežne odeje

V sredo sredi dneva je neznan starejši moški v Spodnjih Gorjah starejši občanki poskušal prodati tako imenovane zdravilne kamne. Uporabljal naj bi osebni avtomobil mercedes-benz sive barve z mariborskimi registrskimi oznakami.Na policiji znova opozarjajo na morebitne goljufije pri prodaji od vrat do vrat. Najpogosteje se sumi pojavljajo pri prodaji zdravilnih in zdravstvenih pripomočkov, perila, prtov, nogavic, serviet, posode, jedilnega pribora in podobno, žrtve pa so po navadi starejši. »Preden kaj kupite, stvar preverite. Ljudi, ki jih ne poznate, ne spuščajte v stanovanje in jih imejte pod nadzorom. Ne puščajte jih samih. Prosimo, da mlajši s tem seznanite starejše, ki so največkrat oškodovani pri tovrstnih nakupih,« opozarjajo na samozaščitno ravnanje na kranjski policijski upravi.Ravno starejši so po navadi tarče goljufov in tatov, saj so še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve, jih ogovarjajo, naj opravijo nakup, ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oziroma preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Medtem pa jim ukradejo vrednejše predmete. Da so žrtve kaznivih dejanj, ugotovijo šele čez nekaj časa, ko so nepridipravi že daleč in jih policija težje izsledi, dodajajo na policiji.Včeraj dopoldne pa so novogoriški OKC obvestili, da so neznanci pred dvema dnevoma na območju naselja Šempas klicali starejšo osebo in ji ponujali brezplačno cepljenje na njenem domu. Ko so sorodniki zadevo preverili pri pristojnih institucijah, so ugotovili, da te tega ne izvajajo na takšen način.Tudi ljubljanski policisti so pred časom obravnavali drzno tatvino v okolici Polhovega Gradca. Neznanka je s pogovorom o izvedbi razkuževanja stanovanja zamotila starejšega moškega na njegovem domu. Medtem je iz hiše odnesla gotovino in ga oškodovala za nekaj sto evrov.»Neznane osebe je treba vedno imeti pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost ali nepazljivost občanov (ko za krajši čas odidejo v druge prostore po denarnice, kozarec vode …) in izvršijo tatvino vrednejših predmetov (gotovina, zlatnina ...).« Če pa postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz oziroma osebni opis, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake na registraciji, še dodajajo na policiji.Pred kratkim smo poročali, da so podobni nebodijihtreba starejšim občanom prodajali tako imenovane koronaodeje, za katere jim obljubljajo, da naj bi jih varovale pred okužbo s koronavirusom. Kot smo lahko prebrali, so pretkani prevaranti na štajerskem koncu ljudi prepričevali celo, da so z ministrstva, čudežno odejo pa so ponujali po ceni 100 evrov, na kolikor naj bi bila znižana s 400 evrov.