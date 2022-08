Nateg s slovenskimi elektronskimi vinjetam? Poglejte, kaj se dogaja

Prodaja po spletu cveti, sploh po razsajanju novega koronavirusa, zato ni nič čudnega, da mnogi te poti koristijo za nabavo vsega, kar je na tak način mogoče kupiti. Popolnoma prek spleta je mogoče na dom naročiti toplo hrano, prehranske potrebščine, obleke, pohištvo, tehnične izdelke, mogoče pa je kupiti tudi elektronsko vinjeto za vožnjo po slovenskih avtocestah.

Uradno je do nje prek interneta mogoče priti zgolj na spletni strani Družbe za avtoceste (Dars), v zadnjem času pa se kot gobe po dežju pojavljajo spletne strani v tujih jezikih (a tudi v slovenskem jeziku), ki popotnikom ponujajo naše e-vinjete. A z eno veliko hibo.

Brskanje po spletu nam, ko iščemo prodajalce slovenskih elektronskih vinjet v tujih jezikih, med rezultati ponudi denimo spletno www.si-vignette.com (obveščeni smo bili že o več straneh, a so nekatere že ugasnile, kar lahko kaže na to, da je šlo za prevaro, ni pa nujno, da je tako tudi v tem primeru). Lično urejena spletna stran, ki deluje popolnoma verodostojno, nam v več jezikih ponudi nakup slovenske elektronske vinjete. A ko pridemo do zneska za plačilo, ugotovimo, da tujcem tedensko za osebno vozilo zaračunajo 21,80 evra, mesečno 38,40 evra in letno 126,50 evra.

Elektronske slovenske vinjete kupcem prodajajo za krepko več, kot stanejo pri uradnih prodajalcih. FOTO: Zaslonski posnetek

To pomeni, da je tedenska e-vinjeta 6,80 evra dražja, mesečna 8,40 evra in letna 16,50 evra dražja, kot če bi jo kupili neposredno prek Darsove spletne strani ali fizično ob prihodu v Slovenijo na enem od bencinskih servisov. Pod cenami je pripisan še drobni tisk: »Prikazane cene vključujejo zakonsko določeno cestnino, vključena sta tudi storitev in zakonski DDV.«

Tveganje obstaja

Pri Darsu smo preverili, ali sodelujejo s katerim od preprodajalcev in ali je s takšnim početjem sploh kar koli narobe, saj podjetje lahko zgolj zahteva provizijo za opravljeno storitev, vinjeto pa nato prek spletne strani Darsa tudi zares kupi in jo registrira na kupčevo vozilo.

Slovenske e-vinjete je uradno in skladno z zakonodajo mogoče kupiti samo prek Darsove spletne strani.

»Tudi v družbi Dars opažamo, da se je na spletu pojavilo več neuradnih spletnih strani, na katerih razni ponudniki nepooblaščeno prodajajo slovenske e-vinjete za uporabo slovenskih avtocest in hitrih cest. Ponudniki strankam za nakup zaračunajo visoko provizijo,« odgovarjajo z Darsa, poudarijo pa še bistvo: »Kupec nima zagotovila, da je bila e-vinjeta dejansko kreirana v našem centralnem sistemu.« To pomeni, da lahko stranka, ki je dražjo vinjeto preprodajalcu plačala (naj poudarimo, da ni nujno, da je v primeru zgoraj navedene spletne strani tudi tako, lahko da zgolj zaračunajo provizijo in vinjeto v Darsovem sistemu tudi ustrezno kreirajo), kljub nakupu ostane brez veljavne vinjete.

V praksi to pomeni, da lahko nič hudega slutečo osebo, ki je že tako in tako plačala več za slovensko vinjeto, Darsovi nadzorniki na avtocesti ustavijo in se znajde v prekršku, ker nima veljavne vinjete. Čaka jo 300 evrov kazni, čeprav je e-vinjeto že (pre)plačala, pa mora kupiti še eno.

45 odstotkov več stane tedenska vinjeta pri neuradnem prodajalcu.

»Slovenske e-vinjete je uradno in skladno z zakonodajo mogoče kupiti samo prek naše uradne spletne strani. Vsi drugi ponudniki, ki ponujajo nakup slovenske e-vinjete prek svojih spletnih strani, to počnejo brez naše privolitve in z njimi nimamo sklenjene pogodbe o prodaji,« so jasni na Darsu. Dodajajo, da o tem redno obveščajo tudi tujino, in sicer prek spletnega oglaševanja e-vinjete na 12 tujih trgih – uporabnike prek tega napotujejo neposredno na Darsovo uradno spletno stran, kjer je vinjete mogoče kupiti.