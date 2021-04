Murskosoboški policisti so v torek prejeli prijavo goljufije prek spleta. Kot so nam odgovorili iz PU Murska Sobota, je neki moški na eni izmed spletnih strani zasledil oglas za platišča za vozilo in ponudniku nakazal kupnino 1000 evrov. Po opravljenem nakazilu se mu prodajalec več ni oglasil ...



Policisti o zadevi zbirajo obvestila.

