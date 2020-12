Natašo (44) je živo zažgal, Martina (47) gnalo maščevanje

Janša: Dobesedno norčujejo se iz našega zdravja in življenj

Vlada je v sredo zvečer sprejela odlok, ki do konca leta prepoveduje obratovanje žičniških naprav v Sloveniji. Po poročanju Televizije Slovenija pa je smučišče Krvavec v petek ostalo kljub temu odprto in inšpektorji so mu že naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja. V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so danes za STA pojasnili, da smučišče trenutno