Natakarica mu je prebodla srce

Od začetka leta 2019 je bilo na Slovenskem umorjenih 32 ljudi, večina najhujših zločinov se je zgodila v družinskem krogu. V kar 12 primerih je bil za ženske usoden mož oziroma partner ali nekdanji partner. V vsem tem času so kronisti zabeležili samo eno smrt, ko je svojemu partnerju sodila ženska. Če se je pred nasilnim Zvjercem branila upravičeno, ne bo kaznovana.Postojnčanka Barbara Filipčič je v noči na 8. februar 2019 s kuhinjskim nožem usodno zabodla 57-letnega Ilijo Zvjerca. In čeprav sta od uboja minili več kot dve leti, tožilci pa so obtožbo vložili že nekaj mesecev pozneje, Filipčič...