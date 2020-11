Našli več let staro žensko truplo, svojec lažno prikazoval, da je živa

Policiste so konec prejšnjega tedna obvestili, da s svojci pogrešajo 97-letno žensko z območja Ljubljane. V razgovorih je bilo ugotovljeno, da naj bi zanjo skrbel 67-letni svojec, ki ostalim svojcem že več let onemogoča stike z njo. Pri nadaljnjem zbiranju obvestil je bila oseba najdena mrtva v enem izmed stanovanj na območju Ljubljane.



»Vzrok smrti osebe še ni znan. Smrt pa je po do zdaj znanih podatkih nastopila že pred nekaj leti. Ves ta čas je osumljenec svojcem lažno prikazoval da je oseba živa, prav tako pa je bil pooblaščen in je dvigal prihodke osebe. Osumljencu (67) je bila zaradi suma kaznivega dejanja skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije odvzeta prostost za čas, da so se zbirala obvestila,« poroča PU Ljubljana.



Zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin bodo policisti nadaljevali, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.