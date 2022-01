Našli truplo pogrešanega turnega smučarja

Kot smo že poročali, so gorski reševalci nadaljevali iskanje turnega smučarja na območju Stola, ki so ga pogrešali od petka . Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so ga reševalci GRS Radovljica so ob 7.30 začeli našli mrtvega, s helikopterjem LPE pa so ga prepeljali v dolino.

Reševalci GRS Radovljica, Bohinj in Tržič so sicer že v petek pregledali južno pobočje Stola in greben Stola.