Našli topovsko granato iz II. svetovne vojne, kraj najdbe zavarovali

Škofjeloški policisti so bili včeraj okoli 13.30 obveščeni o najdbi topovske granate iz II. svetovne vojne na območju Žirov. Policisti so kraj najdbe zavarovali, strokovno usposobljeni delavci Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so NUS prevzeli in ga bodo ustrezno uničili.

Na ozemlju Slovenije je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Kaj je najbolje storiti, če naletite nanje

das FOTO: Policija.si