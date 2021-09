Našli so ga pod vozilom

V četrtek dopoldne so policisti na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje med pregledom tovornega vozila bosanskih registrskih označb našli tujca, ki se je skrit na podvozju priklopnega vozila skušal izogniti mejni kontroli. Državljana Pakistana so predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: