Našli več kot 200 kadavrov: če zagledate to, takoj pokličite 112

Na Ptujskem jezeru je minuli vikend prišlo do množičnega pogina galebov in čiger. »Skupno je bilo pobranih več kot 200 poginjenih galebov in čiger,« so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot že v začetku tega tedna je bila tudi v tem primeru pri preiskanih pticah ugotovljena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1.

Ministrstvo opozarja: »Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, prosimo vse sprehajalce, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, pa pokličejo številko 112.«