Našli kup prepovedanih drog in gotovine

Novogoriški policisti so 21. julija na območju Nove Gorice in širše okolice na podlagi sodne odredbe opravili tri hišne in štiri osebne preiskave v zvezi s preiskovanjem neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Pri štirih ljudeh so našli in zasegli več vrečk z grudičasto snovjo (verjetno heroin), več vrečk oz. aluzavitkov z delci zeleno rjave posušene rastline (verjetno konoplja), večje število tablet (131) oz. zdravil, ki vsebujejo aktivno učinkovino, ki je prepovedana droga, belo prašnato snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo in gotovino v različnih apoenih. Zasežene snovi in zdravila so policisti poslali v nadaljnjo analizo.

Stari od 32 do 56 let

V okviru hišnih preiskav so našli tudi druge pripomočke, ki so jih uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj (digitalna tehtnica za natančno merjenje, več mobilnih telefonov, teleskopska palica). Prav tako so policisti zasegli dva prenosna računalnika, za katera policisti sumijo, da izvirata iz premoženjskih kaznivih dejanj.



Policisti bodo po zaključku preiskave in na podlagi rezultatov opravljene analize zoper štiri ljudi (stare od 32 do 56 let) podali kazenske ovadbe na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (po 1. odstavku 186 člena KZ-1).

