Našli 85-letnico: padla in mrzlo noč preživela v gozdu (FOTO)

Na območju Tolmina so konec tedna sorodniki pogrešili 85-letno žensko, ki je od doma (iz naselja Postaja v okolici Mosta na Soči) odšla v petek okoli 18. ure in se ni več vrnila. Svojci so okoli 22. ure obvestili policijo in začela se je iskalna akcija na širšem območju naselja.

Kljub intenzivnemu iskanju je do poznih večernih ur niso našli. Iskanje na zahtevnem in spolzkem terenu je potekalo v neugodnih vremenskih razmerah, saj je zvečer zapadlo tudi nekaj centimetrov novega snega, poroča novogoriška policijska uprava.

Iskalna akcija. FOTO: PP Tolmin

Iskalna akcija se je nadaljevala naslednji dan, policistom PU Nova Gorica se je pri iskanju pogrešane pridružilo tudi večje število gasilcev PGD Most na Soči in PGD Tolmin, pripadnikov GRS Tolmin (skupno približno 50 ljudi) in domačini, v popoldanskih urah pa še večje število članov z reševalnimi psi, težje dostopna območja so pregledovali tudi z brezpilotnim zrakoplovom (dronom).

Pogrešano osebo so vodniki z reševalnimi psi ob 15.50 našli živo, pri zavesti in poškodovano na strmem pobočju gozda in težko dostopnem terenu, približno 600 metrov južno od domačije. Takoj so na pomoč poklicali GRS Tolmin.

Močno podhlajeni ženski, ki se je poškodovala pri padcu po strmem pobočju, so nudili prvo pomoč in jo nato predali v oskrbo reševalcem iz ZD Tolmin. Kasneje so jo prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

»Policisti PU Nova Gorica se zahvaljujemo vsem sodelujočim strukturam, ki so bile aktivno vključene v uspešno izvedeno iskalno akcijo. Prav tako pa se zahvaljujemo tudi vsem občanom, ki so policiji v tem času nudili koristne informacije v zvezi z izginotjem starejše osebe,« so zapisali v poročilu.