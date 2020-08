Našli 47-letnika, ki je osumljen zažiga lastne žene

Mala Račna FOTO:

V četrtek smo poročali o strašnem zločinu v Mali Račni, ko naj bi 47-letni Martin z bencinom polil svojo partnerico Natašo in nato zanetil ogenj . Policisti so od srede iskali 47-letnika in sporočili, da so dva dni po grozljivem dogodku osumljenca našli in ga prijeli. V sporočilu za javnost so še zapisali, da se prijetju ni upiral.»Pred nekaj minutami je bil v kraju Mala Račna prijet iskani 47-letnik. Osebi je bila zaradi suma kaznivega dejanja odvzeta prostost, osumljeni se prijetju ni upiral. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v povezavi z dogodkom, v katerem je bila poškodovana njegova 44-letna partnerica. Ko bodo znane nove okoliščine dogodka, bomo o tem obvestili javnost,« sporoča PU Ljubljana.Za tiskano izdajo Slovenskih novic so nam priče razkrile, kako strašen je bil prizor. »Ležala je ob štirni, bila je hudo poškodovana. Hitro smo namočili brisače in smo jo začeli hladiti.«