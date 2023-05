Na zatožno klop koprske okrožne sodnije je v začetku meseca sedel 60-letni Italijan Adriano Petelin. Obtožba na njegov račun je zrela za tja do 30 let zapora: »Iz koristoljubja je na grozovit način vzel življenje Darju Grmeku s tem, da ga je 1. aprila 2022 v hiši na naslovu Kobjeglava 45 z nožem in vrtnimi škarjami 25-krat zabodel in trikrat urezal v predel glave in vratu, hrbta in prsnega koša.« Obhajala ga je smrtna groza To ni edini postopek, ki vsaj posredno poteka v zvezi s tem umorom. Že sodijo tistemu, ki naj bi preprodajalcu mamil Grmeku dostavljal drogo, zdaj pa sta se v težavah zna...