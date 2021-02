Nasilni protesti v Ljubljani: tudi biološke sledi razkrinkale družbo več moških

V Ljubljani so 5. novembra na protestu izbruhnili izgredi in spopadi s policijo, poškodovan pa je bil tudi fotoreporter. Letele so granitne kocke, bakle in steklenice. Protest je potekal pred parlamentom, od tam pa se razširil pred ljubljansko Dramo in po okoliških ulicah, vse do Križank, Kongresnega in Prešernovega trga ter Slovenske ceste.Danes so s PU Ljubljana sporočili, da so znane podrobnosti nasilnega protesta. Na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani so podali še dodatne kazenske ovadbe. Zoper 39-letnega Ljubljančana (neuradno gre za),zoper katerega so bile tudi že predhodno podane kazenske ovadbe, so kriminalisti zbrali dodatne dokaze in ga kazensko ovadili zaradi suma hujskanja k upiranju. V vlogi 'vodje' je od 16. 10. 2020 do neprijavljenega protesta prek različnih spletnih omrežij pozival k nasilnim protestom. Nasilnost je poudarjal v govorih in vabilih. Neprijavljen protest se je nato dne 5. 11. 2020 dejansko zgodil in bil tudi nasilen, saj je prišlo do napadov na policiste in novinarje ter do uničevanja zasebne in družbene lastnine. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen do treh let.Ličina je skupaj s 30-letnikom, ki je prav tako iz Ljubljane, osumljen tudi storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje, na protestu 5. 11. 2020. Prvi v vlogi vodje skupine protestnikov, ki jim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom, drugi pa kot eden izmed članov navedene skupine. Skupina protestnikov je pod vodstvom 39-letnika poskušala policistom preprečiti izvrševanje uradnih nalog (metanje različnih predmetov vanje). Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let, za vodjo take skupine pa od šest mesecev do treh let.Z dodatnim zbiranjem obvestil, ogledom kraja, preiskavo bioloških sledi in pregledi posnetkov je bilo ugotovljeno, da je 26-letni Mariborčan, ki je bil 22. 12. 2020 že pridržan za pet kaznivih dejanj z dne 5. 11. 2020, storil še dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.Na Trgu republike v Ljubljani je proti enemu policistu vrgel goreče pirotehnično sredstvo, na Erjavčevi cesti v Ljubljani pa je policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in nato stekel stran. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šest mesecev do treh let.V času protestov 5. 11. 2020 je prišlo tudi do poškodovanja tuje stvari na osrednji ljubljanski tržnic (požgane strehe štirih lesenih stojnic). Policisti so navedenega kaznivega dejanja osumili tri moške. Kriminalisti so ugotovili identiteto 28-letnika in 32-letnika, tretji pa je še neidentificiran. Vsi trije so z vžigalnikom zanetili ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročili za okoli 2000 evrov materialne škode. Za to kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.Zbiranje obvestil o nekaterih do sedaj še ne preiskanih kaznivih dejanjih na protestu se še nadaljuje.