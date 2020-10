Policisti so v torek obravnavali primer nasilja v družini z lažjimi poškodbami oškodovanke. V poročilu PU Kranj piše, da je družinsko nasilje trajalo že dlje časa. Nasilnežu so policisti izrekli prepoved približevanja in proti njemu vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja.



»Policija ves čas s preventivnimi ukrepi spodbuja strpnost, razumevanje in ničelno toleranco do nasilja, prav tako spodbuja vse, da ob zaznavi nasilja to prijavijo policiji.«