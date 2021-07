Nasilneži končali na hladnem

Policiste so obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, žrtev nasilja v družini. Ugotovili so, da je 55-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal psihično in fizično nasilje nad hčerko in jo poškodoval.



Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so 55-letniku, ki naj bi bil že večkrat nasilen do žene in hčerke, odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja in o tem obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.



Policiste so v noči na četrtek poklicali na pomoč tudi iz naselja v Šentjerneju, kjer je 20-letnik žalil svojo partnerico in jo udaril. Sprl se je z dvema prebivalcema naselja, ju prav tako žalil in večkrat udaril. Ker se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.



Koprski policisti so posredovali na delovnem mestu oškodovanke v Kopru, kjer ji je 40-letni bivši mož grozil in jo udaril. Grozil je tudi, da gre k njej domov, kjer bo ubil njuni hčerki. Policisti ga bodo ovadili za kaznivo dejanje nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, izrekli so mu tudi prepoved približevanja.



V Luciji pa je 52-letnik grozil svoji materi ter jo odrinil in lažje poškodoval. Ovadili ga bodo za kaznivo dejanje grožnje in povzročitve lahke telesne poškodbe.

