Nasilneža zapahi ne spravijo na pravo pot

Zaradi družinskega nasilja je že odsedel zaporno kazen, a se je nekaj dni po vrnitvi izza rešetk znova spravil nad zunajzakonsko partnerico.

Kmalu je nadaljeval po starem. FOTO: Uroš Hočevar

S psihičnim in fizičnim nasiljem jo je spravil v podrejen položaj.

Ljubljančan je zaradi družinskega nasilja že odsedel zaporno kazen, a to očitno ni vplivalo nanj. Nekaj dni po vrnitvi izza rešetk je bil znova nasilen do zunajzakonske partnerice, zaradi česar so ga lani spet obsodili na zaporno kazen. Tokrat za leto dni, všteje se mu čas, prebit v priporu od 10. avgusta 2019 do 15. aprila lani, sodba pa še ni pravnomočna.V stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, kot je ugotovil izvedenec, je grdo ravnal s partnerico, jo pretepal in jo na splošno spravljal v podrejen položaj. Tožilstvo ga je posadilo na zatožno klop, ker jo je 9. avgusta 2019 v večernih urah v stanovanju na Celovški cesti v Ljubljani večkrat udaril z dlanjo, močno po glavi in nosu, tako da je krvavela iz nosu. Kot da to ni dovolj, je vzel velika kuhinjska noža, enega z rezilom, dolgim 20, drugega z rezilom 15 cm, in mahal proti njej ter ji grozil, da jo bo ubil, da ji bo »izrezal raka ven«, nato je vzel še vilice ter še z njimi zamahoval proti prestrašeni ženski. Ko je dvignila roko, da bi se branila, jo je opraskal po roki. Zbežala je na hodnik in poklicala policijo. A nasilje se ni prenehalo. Od konca avgusta do začetka septembra 2019 sta bila na morju, kjer je bil znova nasilen. Večkrat jo je zmerjal in ji grozil, da jo bo ubil.Do partnerice je bil sicer nasilen dlje, zaradi tega je bil leto prej obsojen na zaporno kazen. To je prestal 23. julija 2019 in le nekaj dni po vrnitvi iz zapora je nadaljeval po starem.Zaradi nasilja v družini se je na zatožni klopi znašel še en Ljubljančan. Na zunajzakonsko partnerico je 5. januarja 2019 zvečer v stanovanju vpil in zahteval, da mu pripravi posteljo, kar je zaradi strahu tudi storila. Nato jo je na postelji prijel za obraz in jo žalil ter govoril, da jo je še premalo pretepal. Kričal je in jo poniževal kljub njenim prošnjam, naj preneha, in legel nanjo, da se ni mogla premikati.Od 6. do 23. januarja 2019 je vsakodnevno vpil nanjo in jo obkladal z žaljivkami, govoril, da ni nič vredna ter da si je zaslužila batine. Kričal je, da pred njim ne bo nikoli imela miru, ni ji pustil delati in se družiti z drugimi ljudmi, ves čas jo je imel pod nadzorom, ni ji pustil spati, večkrat jo je tako močno prijel in držal za roke, da je imela modrice.Nekega dne je od nje zahteval, da mora z njim v bar, zvečer pa je morala z njim sprehajati psa. Nato jo je na stopnišču stanovanjskega bloka spet začel poniževati. Da je kurba, vlačuga, je morala poslušati. Prestrašena je pobegnila v stanovanje in se vanj zaklenila, a je zahteval, da mu odpre vrata, in z roko udarjal ob okno. Ni se mu upala odpreti, temveč je poklicala policijo.S takšnim psihičnim in fizičnim nasiljem jo je spravil v podrejen položaj, zelo se ga je bala, vsakodnevno je jokala, a se mu ni upala upreti, je tožilstvo v obtožbi utemeljevalo očitke. Sodišče mu je izreklo pogojno obsodbo, in sicer osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, oprostilo ga je plačila stroškov kazenskega postopka. Ker sta se ob razglasitvi sodbe tako obtoženi kot tožilstvo odpovedala pritožbi, je takoj postala pravnomočna.