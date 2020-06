Nasilnež se je spravil nad mamo in staro mamo

Bilo je v ponedeljek, nekaj pred 16. uro, ko so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz okolice Črnomlja, ker naj bi pijan moški razgrajal po hiši in ogrožal družinske člane.



Policisti so takoj odšli tja in ugotovili, da je 39-letni kršitelj, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, vpil na svojo mamo in staro mamo, ju žalil in razbijal pohištvo v hiši. Moški ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nasilnega ravnanja. Zoper nasilneža bodo ustrezno ukrepali.



Z razgreteži so imeli opraviti tudi v Ljutomeru, kjer sta se v nedeljo okrog treh zjutraj v gostinskem lokalu sprla gosta. Eden se je po intervenciji policistov pomiril, drugi pa ne; razgrajal je, se nedostojno vedel in razbijal kozarce. Policistoma je verbalno grozil in enega fizično napadel. Zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, odredili so mu pridržanje. Kazensko ga bodo ovadili za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.