Nasilnež ogrožal ženino življenje, grozljivki priča tudi trije otroci

Trebanjski policisti so v torek posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega, kjer je 35-letni moški izvajal nasilje nad ženo, poroča novomeška policijska uprava.

Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Z namenom zaščite žrtev so mu prepovedali tudi približevanje trem mladoletnim otrokom, ki so bili priča nasilju.

O ugotovitvah so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ter kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.