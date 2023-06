Nasilnež nad družinske člane: najprej so ga pridržali, nato pa je sledil še ta ukrep

Blejski policisti so v soboto okoli 21.24 posredovali zaradi nasilja v družini. Kot so zapisali v poročilu za javnost, so 48-letnemu moškemu zaradi nasilnih dejanj nad družinskimi člani izrekli prepoved približevanja.

Ob prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal in je z njo nadaljeval. Policisti so ga pridržali do 12 ur. Nedostojno se je vedel tudi do policistov. Policisti proti njemu zaradi nedostojnega vedenja do policistov vodijo prekrškovni postopek. Glede nasilja v družini pa zanj zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.