Nasilnež jo je vrgel iz hiše, policisti poklicali reševalno vozilo

S PU Koper sporočajo, da jih je v nedeljo, nekaj minut pred polnočjo, poklicala ženska in prijavila, da jo je v eni od vasi v okolici Kopra moški vrgel iz hiše.

»Na kraju so policisti uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje 45-letnemu nasilnežu. Za žensko so poklicali reševalno vozilo, saj je bila poškodovana z nožem. Okoliščine se še preiskujejo. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja,« dodajajo policisti.