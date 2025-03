Nasilnega moškega so morali v Ljubljani izslediti specialci

Ljubljanski policisti so v jutranjih urah iskali nasilnega moškega, ki je vdrl v stanovanje svoje nekdanje partnerice, ji grozil, nato pa pobegnil.

Po poročanju portala 24.ur je moški v družbi še ene osebe na območju Viča nasilno vstopil v stanovanje svoje nekdanje partnerice in ji grozil, potem pa pobegnil. Zaradi suma, da ima pri sebi predmete, nevarne za ljudi, so bili poleg ljubljanskih policistov in kriminalistov za iskanje in prijetje aktivirani tudi pripadniki specialne enote policije.

Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Okoli 10. ure so moškega izsledili na območju Rudnika in mu odvzeli prostost. Policija nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, so še pojasnili na PU Ljubljana.