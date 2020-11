Nasilna roparja v Škofji Loki: z lepilnim trakom sta ga onesposobila

Gorenjski kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo na pristojno okrožno sodišče privedli osumljenca ropa, ki se je v Škofji Loki zgodil ta torek ponoči. Osumljenca sta v družbi še dveh neznanih storilcev ponoči prišla do stanovanjskega objekta občana in ga prosila za pomoč zaradi domnevne okvare vozila.



Ko je oškodovanec odprl vrata, so storilci s silo vstopili v prostor, ga napadli in z močnejšim lepilnim trakom zvezali ter onesposobili. Pri tem so ga poškodovali. Po dejanju so z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi začeli pregledovati prostore objekta, vendar so v določenem trenutku, iz za zdaj še neugotovljenega razloga, izvršitev kaznivega dejanja opustili in s kraja pobegnili. Prilastili si niso ničesar, kaznivo dejanje je ostalo pri poskusu.



Dva osumljenca so po prijavi oškodovanca v hitri intervenciji v Kranju izsledili kranjski policisti, kriminalisti pa so pri obravnavi kaznivega dejanja v skladu s predpisi o kazenskem postopku izvedli preiskovalne aktivnosti in oba s kazensko ovadbo včeraj privedli na pristojno sodišče. Obema osumljencema, gre za državljana Romunije in Moldavije, je bil odrejen pripor. Kriminalistična preiskava se z namenom izsleditve še drugih dveh osumljencev nadaljuje.



Za kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.