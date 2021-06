Nasilje v družini, storilec dobil je prepoved

Na območju PP Slovenske Konjice je neznanec vlomil v prostore turistične kmetije, a ni ničesar ukradel. Škodo pa je lastnikom povzročil s poškodovanjem okna in vrat.



Prav tako so na območju PU Celje obravnavali nasilje v družini. Storilca bodo kazensko ovadili. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja.

