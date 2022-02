Letos smo že nekajkrat poročali o agresivnih dogodkih v slovenskih šolah, ki so bili v preteklosti redki: dijak prvega letnika srednje šole za elektrotehniko v Celju je denimo s škarjami napadel profesorico zaradi najslabše možne ocene, v Kopru naj bi devetletnik po besednem prepiru izvlekel svoj olfa nož in zagrozil osemletni deklici. V minulem tednu pa je marsikaterega od staršev otrok na OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju v Slovenskih goricah neprijetno presenetilo obvestilo ravnateljice Mihelce Fajs o porastu fizičnega in psihičnega nasilja med učenci. »Šola bo po uradni dolžnosti vsakrš...