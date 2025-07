Nasilen izpad v Šentilju: Moški grozil sorodnici z ostrim predmetom

V stanovanjski hiši na območju Šentilja se je v četrtek popoldan zgodil incident, v katerem je 41-letni moški grozil 62-letni sorodnici, pri čemer je uporabljal oster predmet. Policisti Policijske postaje Šentilj so hitro posredovali in preprečili hujše posledice.

Policijo so obvestili, da je moški grozil sorodnici z resno grožnjo, pri čemer je svoje besede podkrepil z nevarnim predmetom. Ob prihodu na kraj dogodka so vzpostavili javni red in nemudoma ukrepali. Osumljencu so odvzeli oster predmet, s katerim je ogrožal sorodnico, ter mu izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Hospitalizacija in sum na prepovedano drogo

Na kraj dogodka so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč. Zdravniška ekipa je 41-letnega moškega pregledala in ga zaradi zdravstvenega stanja hospitalizirala. Med postopkom so policisti pri osumljencu zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Po zbranih obvestilih bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja groženj na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Če bo analiza pokazala, da je zasežena snov dejansko prepovedana droga, bo zoper moškega uveden še prekrškovni postopek zaradi kršitve 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD).