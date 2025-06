Nasilen izbruh v slovenski osnovni šoli! Učenec udaril učiteljico in iztrgal vrata

Na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah je pretekli teden prišlo do izjemno skrb vzbujajočega incidenta. Eden izmed učencev predmetne stopnje, ki še ni dopolnil 14 let, je med poukom fizično napadel učiteljico in v navalu besa izruval vrata s tečajev, je poročal zurnal24.si. Dogodek je bil tako resen, da je morala posredovati policija.

Po neuradnih informacijah omenjenega portala gre za učenca, ki se je pred začetkom tega šolskega leta s soglasjem pristojnih prešolal z druge trboveljske osnovne šole. Razlogi za prešolanje niso znani, a incident sproža vprašanja o ustreznosti dosedanjih vzgojnih in podpornih ukrepov.

Policija: sum kaznivega dejanja, a elementi (še) niso potrjeni

Na Policijski upravi Ljubljana so za medije potrdili, da so bili o dogodku uradno obveščeni v petek, 13. junija 2025. Trenutno obravnavajo sume kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog oškodovanca. »Do sedaj elementi kaznivega dejanja niso podani. Policisti so z vsemi okoliščinami seznanili pristojni center za socialno delo,« so zapisali v odgovoru in poudarili, da policija vsak primer obravnava individualno, ob upoštevanju vseh okoliščin.

Šola se za zdaj še ni odzvala.

Prešolanje – kompleksni postopki in omejitve

Po Zakonu o osnovni šoli učenec med obdobjem šolanja ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. V primeru vzgojnih težav lahko pride do prešolanja na drugo ustanovo, vendar mora šola za to pridobiti soglasje staršev in nove šole. Če soglasja ni, lahko o prešolanju iz vzgojnih razlogov odloči posebna komisija, ki jo imenuje minister. Ta si mora pred tem pridobiti mnenje staršev, šole ter, če je potrebno, tudi centra za socialno delo in drugih pristojnih institucij.

Izjemoma lahko šola sproži postopek prešolanja brez soglasja staršev – če je učenec po več zaporednih kršitvah in kljub individualiziranemu vzgojnemu načrtu še vedno nevaren sebi ali drugim oziroma moti izvedbo pouka.