Nasilen do žene in otrok, zvečer spet kršil prepoved

Blejski policisti so v petek popoldne prejeli prijavo o nasilju v družini. Moškemu je bila izrečena prepoved približevanja do izven zakonske partnerice in otrok. Zvečer je moški to prepoved kršil, zato so mu policisti izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 48 urah sprejel 254 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 90: 20 s področja kriminalitete, od tega o dveh vlomih in dveh poskusih vloma v stanovanjsko hišo, vlomu v poslovni objekt, dveh poškodovanjih tuje stvari, treh tatvinah in o nasilju v družini; 27 s področja prometne varnosti, od tega o eni prometni nesreči s telesnimi poškodbami in 16 z materialno škodo; 18 s področja javnega reda in miru na javnem kraju in dva v zasebnem prostoru; 13 o dogodkih, od tega o požaru, nesreči na smučišču, gorski nesreči in o povoženi divjadi.