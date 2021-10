Nasilen do partnerice, poškodoval tudi policista

Radovljiški policisti so v petek na podlagi informacij prijaviteljice o nasilju moškega nad žensko na javnem kraju pristopili do njiju in začeli postopek. Moški se s tem ni strinjal, z udarcem v ramo je policista tudi poškodoval in pobegnil. Policisti so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Osumljen je nasilja v družini in preprečitve uradnega dejanja. Izrečena mu je bila tudi prepoved približevanja partnerici, poroča PU Kranj.