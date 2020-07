Našega pisatelja iščejo s tiralico

Marca je bil v Portorožu

Milanka Fabjančič, priznana akademska slikarka in ilustratorka, ki ustvarja pod blagovno znamko HA HA!, iz njenih ilustracij nastajajo rokovniki, lončki, puloverji, nam je povedala, da je Milanu Nardinu verjela, da bodo v Beogradu ustvarili sodelovanje in lepo zgodbo. Tudi njo je očitno oškodoval: "V beograjski oblikovalski trgovini naj bi imeli nekakšen slovenski kotiček. Poslala sem mu izdelke iz svoje umetniške blagovne znamke, a poslana roba naj bi se po njegovih navedbah izgubila," pravi umetnica, ki pa Nardinu ne verjame: "Nisem ga kazensko ovadila, ker sem goljufijo pripisala lastni naivnosti, sem se pa iz tega veliko naučila."

Najprej pogojna kazen

Išče se Milan Nardin. Star je 60 let, državljan Slovenije. V preteklosti se je zadrževal na območju Ljubljane, Nove Gorice in Obale. Ali ga poznate, ste mu ponudili prevoz, veste kje stanuje, s kom se druži ...? Vsakega, ki bi kar koli vedel o iskani osebi, tudi najmanjšo podrobnost iz preteklosti, naprošamo, da pokličete na številko 113, na anonimni telefon Policije: 080 12 00 ali pa pošljete e-sporočilo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Zagotavljamo vam, da bomo vaše informacije skrbno varovali.

Za pisateljem otroških pravljic, prevajalcem in založnikomiz Šempetra pri Novi Gorici je policija razpisala dve tiralici in nalog za prijetje ter predajo. Že več kot leto dni ga namreč čakajo, da se zaradi prestajanja kazni zglasi v koprskem zaporu. Razkrivamo, da imajo goljufije pisatelja tako do pravnih kot fizičnih oseb dolgo brado.Šestdesetletni Nardin je javnosti znan kot avtor knjig Oči, jaz vem, Kolesar Jaka, soavtor Mami, uganil sem, del, ki spadajo v kategorijo slikanic, ugank in poučnih knjig za malčke. Med njegova bolj znana dela spada tudi fotomonografija Nova Gorica – Sožitje nasmehov/ Convivenza dei sorrisi, prevajal naj bi iz štirih jezikov, med prevodi najdemo izpoved pisateljice in slikarke, Premagala sem raka – Pot, stkana iz svetlobe.Pogovarjali smo se z nekaterimi poslovnimi partnerji in člani družine, ki ne želijo biti imenovani, a so nam povedali, da naj bi opeharil kopico slovenskih umetnikov in kulturnih ustanov, tudi Prešernovo gledališče. Da naj bi bil v več kazenskih in odškodninskih postopkih, zaradi denarja pa da je »mnogim izmed nas uničil življenje, njegove dolgove smo odplačevali drugi«. »Imel naj bi oziroma ima več kot 40 upnikov, dolžan je bil več kot 100.000 evrov,« navajajo. Najmanj 60 tisočakov so, tako sogovornik, odplačali drugi.Nardin, za katerim se je izgubila vsaka sled, je bil, tako policija, viden na območju Ljubljane, Nove Gorice in Obale. Sodeč po objavi fotografije na facebooku ob prestižni jahti, je bil 5. marca res v portoroški marini. Neuradno, a iz zanesljivih virov smo izvedeli, da naj bi se skrival v Piranu, tako da sumi policija, kje natančno, ne vedo, tam da piše knjigo o Pirančanih. Poleg Šempetra je živel v Kranju, Beogradu, kjer je pisal in prevajal, tudi tam naj bi zagrešil več goljufij, pa v Parizu in Miamiju. Njegov zadnji znani naslov v Sloveniji pa je, tako uradni list, v Šempetru pri Gorici.Ustanovil in zaprl je Zavod Procultura, bil je soustanovitelj kulturnega centra Creinativa, oba subjekta sta imela sedež v Kranju. Slednji je soorganiziral predstave in dogodke, kot so otroške likovne delavnice, razstave, umetniške tržnice, sejmI knjig, gostil je najbolj priznana imena slovenske glasbe, projekt Z glavo na zabavo., predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, je za Slovenske novice povedal, da je tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo izdalo Okrožno sodišče v Kranju, in še, da so razpisani ukrepi še vedno aktualni.Predsednica tamkajšnjega sodiščaje opisala ozadje razpisanih tiralic in naloga za prijetje in predajo: »Milan Nardin je bil s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju že v letu 2014 zaradi kaznivega dejanja goljufije pravnomočno obsojen. Takrat mu je bila izrečena pogojna obsodba, v kateri mu je bila določena kazen leta zapora.« Dodala je, da se kazen ne bi izvršila, če v treh letih preizkusne dobe oziroma tri leta po pravnomočnosti sodbe ne bi storil novega kaznivega dejanja, ter pod pogojem, da v šestih mesecih po sodbi, ki je postala pravnomočna 30. septembra 2014, oškodovancu povrne 15.000 evrov. »Ker obsojenec v določenem roku niti po pozivu sodišča ni izpolnil nadaljnjega pogoja, je sodišče s sodbo, ki je postala pravnomočna 12. marca 2018, 31. avgusta 2018 preklicalo pogojno obsodbo in obsojenemu Milanu Nardinu izreklo kazen eno leto zapora,« je za Slovenske novice pojasnila predsednica sodišča. »Obsojeni bi se moral najpozneje 8. aprila 2019 zglasiti na prestajanje zaporne kazni v ZPKZ Koper, vendar tja ni prišel.Sodišču tudi ves čas po pravnomočnosti sodbe ni sporočil morebitne spremembe naslova ali prebivališča, zato je to opravljalo poizvedbe o njegovem bivališču tako doma kot tudi v Srbiji. Ker niti s pomočjo tujih pravosodnih organov ni bilo mogoče ugotoviti njegovega naslova, je sodišče za obsojenim razpisalo tako mednarodno tiralico kot tudi evropski nalog za prijetje, oboje v oktobru 2019.«Želeli smo pridobiti tudi plat pisatelja, a se na telefonsko številko, ki jo je uporabljal, in na naše sporočilo ni odzval.