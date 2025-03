Nasedla obljubam in ostala brez denarja

Mariborski policisti preiskujejo dva primera spletnih prevar, povezanih s kriptovalutami. Oškodovancema iz Slovenske Bistrice in Maribora so za zdaj še neznani storilci z bančnih računov odtujili skoraj 16.000 evrov, ajdovsko podjetje pa je ostalo brez dobrih dveh tisočakov.

Moški z območja Slovenske Bistrice se je odzval na ponudbo neznanca, ki mu je po telefonu obljubljal zaslužek z nakupom kriptovalut. Po njegovih napotkih je na mobilni telefon namestil aplikacijo za oddaljeni dostop in sporočil občutljive osebne oziroma bančne podatke, neznanci pa so mu z njegovega bančnega računa ukradli 8000 evrov. Mariborčana pa so prepričali, da na trgovalnem računu poseduje kriptovalute v vrednosti dobrih 27.000 evrov. Tudi on je posredoval občutljive podatke in na mobilnik namestil aplikacijo za oddaljeni dostop, neznanci pa so mu z bančnega računa pobrali 7600 evrov.

Na mobilni telefon je namestil aplikacijo za oddaljeni dostop in sporočil občutljive osebne oziroma bančne podatke.

Z novogoriške policijske uprave pa poročajo, da je žrtev spletne goljufije tudi gospodarska družba v občini Ajdovščina. Neznanec je na službeni elektronski naslov podjetja poslal lažno sporočilo o nujnem ukrepanju glede posodobitve oziroma nadgradnje spletne banke.

Po kliku na povezavo se je odprla spletna stran, identična strani enega od spletnih portalov. V nadaljevanju je nepridiprav pridobil določene podatke gospodarske družbe. Nato je »oškodovanca poklical po telefonu in se lažno predstavil kot predstavnik tehnične službe ene od gospodarskih družb (z njihovim računom uporabnik pridobi elektronsko identiteto, z njim pa je nato mogoče dostopati do ponudnikov različnih storitev prek mobilnih telefonov, tablic ali osebnih računalnikov) in na ta način pridobil vse potrebno za nepooblaščeni vstop v spletno banko oškodovanega podjetja«. Zatem je opravil transakcijo in gospodarsko družbo oškodoval za 2222 evrov, so sporočili z novogoriške policijske uprave.