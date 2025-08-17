Naše ceste spet vzele življenje motorista, 54-letnik je trčil v prometni znak

Policijsko upravo Koper so danes ob 13.06 obvestili, da je pri avtobusni postaji v Hraščah padel motorist, ki je nezavesten. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so voznika poskušali reanimirati, vendar je zdravnik potrdil smrt.

Policisti opravljajo ogled kraja, cesta je bila zaprta do 15.11. Po do sedaj zbranih obvestilih je 54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, peljal od Postojne proti Razdrtem. Ko je pripeljal do Hrašč, je na delu ceste, kjer je spremenjena konfiguracija, trčil v cestni otok in nato še v prometni znak.

Več okoliščin bo ugotovljenih po zaključku ogleda in aktivnosti na kraju nesreče. Za pokojnega voznika motornega kolesa je bila odrejena sanitarna obdukcija.

